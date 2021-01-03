بوادر اشتعال أزمة.. باكستان تعلن إسقاط طائرة هندية

أعلنت باكستان إسقاط طائرة هندية اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وبحسب "روسيا اليوم"، قال بيان وحدة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني إن طائرة هندية "مسيرة" تستخدم في أعمال التجسس اخترقت خط المراقبة الحدودي على الجانب الباكستاني من كشمير بنحو 500 متر وأن القوات الباكستانية أسقطتها.
وأشارت "روسيا اليوم" إلى أنه خلال الصراع على كشمير خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971 أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.
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