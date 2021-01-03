أرقام قياسية.. إصابات كورونا اليومية في أمريكا تتخطى ربع مليون حالة

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 مليون إصابة بـكورونا، حسبما قالت جامعة جونز هوبكنز، حيث جلب العام الجديد 2021 أرقاما قياسية لأعداد الإصابات اليومية.
وسجلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بـ 277.346 إصابة جديدة.
وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة.
ويوم السبت وحده، توفي 2378 شخصا جراء فيروس كورونا في البلاد.
وتم حتى الآن تلقيح أكثر من 4,2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، أي أقل بكثير من 20 مليونًا وهو الرقم الذي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب في ذلك إلى تأخير كبير في توزيع اللقاحات.
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