مصر.. "أغاني المهرجانات" أمام المحكمة اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الأحد، دعوي مرفوعة من أحد المحامين، يطالب فيها بوقف جميع القنوات على موقع "يوتيوب" التي يُبث عليها أغاني المهرجانات.

واختصمت الدعوي كلا من وزير الإعلام المصري، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق القاهرية".

وأوضحت الدعوى أن نقيب الموسيقيين في مصر أصدر بيانا تناول وجود جدل مجتمعي على الساحة المصرية، و"وجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات"، التي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات "الزار"، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة".

واعتبرت الدعوى أن مؤدى "أغنية المهرجان" هو الأب الشرعي لهذا "الانحدار الفني والأخلاقي"، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما بالمساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

وتحظى "أغاني المهرجانات" بنسب مشاهدة هائلة على منصة يوتيوب تبلغ أحيانا عشرات الملايين للأغنية الواحدة، فيما صار العديد من روادها من "النجوم المعروفين" ، لكنها تثير انقساما بشأن قيمتها الفنية وتأثيرها السلبي على المجتمع بما تضمه أحيانا من مصطلحات أو دعوات تتعارض مع التقاليد المصرية السائدة.