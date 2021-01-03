بسبب قره باغ.. أرمينيا تحظر استيراد السلع التركية 6 أشهر

أعلنت الحكومة الأرمينية حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر، احتجاجا على دعم تركيا لأذربيجان في إقليم قره باغ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، عن وزارة الاقتصاد الأرمينية إن "حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد، لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها".

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.