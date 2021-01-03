الدفاع اليونانية: نعمل على تعزيز قدراتنا العسكرية والقتالية لمواجهة تركيا

أكدت وزارة الدفاع اليونانية أنها ستعمل على تعزيز قدراتها العسكرية وقوة الردع لقواتها المسلحة خلال العام الحالي.
وأشارت الوزارة، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أن تعزيز قدراتها الجوية سيقوي موقفها في مواجهة التحديات خاصة فوق بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط، حيث تتصاعد الخروق التركية جوا وبحرا.
وتعهدت الوزارة ،خلال تقييم نهاية العام، بالعمل على تقوية القدرة القتالية وتعزيز قوة الردع لقواتها المسلحة، وقالت إن جيشها نجح بحماية الحدود مع تركيا.
جدير بالذكر أن الحكومة اليونانية تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية لمجاراة التحديات الإقليمية، حيث أتمت أثينا مؤخرا صفقة شراء أسلحة جديدة، لتضيفها إلى ترسانتها الجوية، وسيصبح لديها: 18 طائرة رافال حديثة، 84 مقاتلة من طراز "إف 16 فايبرز" مطورة، وكذا 38 طائرة أخرى من طراز "إف 16"، و 24 طائرة من طراز "ميراج" الفرنسية.
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