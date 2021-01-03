نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل الأعلى عالمياً في تلقيح مواطنيها ضد فيروس "كورونا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطت إسرائيل لقاحات ضد فيروس كورونا لأكثر من مليون شخص، وهي أعلى نسبة في العالم، مع تكثيف جهود التحصين العالمية.

لدى إسرائيل معدل 11.55 جرعة تطعيم لكل 100 شخص، تليها البحرين بـ 3.49 والمملكة المتحدة بـ 1.47، وفقًا لموقع التتبع العالمي التابع لجامعة أكسفورد.

وبالمقارنة، قامت فرنسا بتطعيم 138 شخصًا في المجموع بحلول 30 ديسمبر.

توفي أكثر من 1.8 مليون شخص حتى الآن بسبب الفيروس في جميع أنحاء العالم.

يتم تجميع الأرقام المقارنة للتطعيم من قبل Our World in Data، وهو تعاون بين أكسفورد وجمعية خيرية تعليمية مقرها المملكة المتحدة.

ويقيس الخبراء عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، حيث تعتمد معظم اللقاحات المعتمدة للاستخدام حتى الآن على جرعتين، تفصل بينهما أكثر من أسبوع