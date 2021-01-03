عثرت الشرطة اليونانية على جثة تعود إلى امرأة صينية أعلن عن فقدانها في اليونان قبل نحو شهرين.
ووفقا لمصادر أمنية يونانية، فقد عثر على الجثة، داخل حقيبة، بالقرب من بلدة "فيلا" الصغيرة غربي العاصمة اليونانية أثينا.
وحددت الشرطة هوية المرأة الصينية بأنها كيو يون لين، وعمرها 38 عاما، مشيرة إلى أنها اختفت من منزلها في أكتوبر الماضي قرب منطقة ميتاكسورجيو، وسط أثينا.
وأشارت تحليلات الطب الشرعي إلى أن الجثة كانت في حالة تحلل متقدمة، وأظهرت عدم وجود أي جروح أو إصابات على الجثة، ومن المنتظر أن يكشف فحص السموم ما إذا كانت المرأة قد أجبرت على تناول مادة سمية تسببت بوفاتها.
وفي بيان رسمي، قالت الشرطة اليونانية، إنه بعد أخذ بصمات المرأة، تم تحديد هويتها وعمرها، مشيرة إلى أنها تحمل الجنسية الصينية وأنه كان قد صدر بلاغ بفقدانها يوم 17 أكتوبر من مركز شرطة أومونيا.
وعثر على الجثة يوم 29 ديسمبر في غابة بالقرب من فيلا في أتيكا.
وتعتقد مصاد شرطية يونانية أن المرأة كيو يون لين قتلت ثم وضعت جثتها في حقيبة ومن ثم ألقيت الحقيبة في منطقة فيلا.
ووفقا لتقارير أخرى، فإن سبب وفاة كيو يون لين هو "الاختناق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختفت شهرين.. ثم عثروا على جثتها "في وضع غريب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.