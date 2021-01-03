أرمينيا تحظر استيراد السلع التركية 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الاقتصاد الأرمينية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن: "حظر الاستيراد لن يؤدى إلى زيادة الأسعار فى البلاد، لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها".
يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا فى الـ10 من نوفمبر الماضى بوساطة روسية على وقف الحرب فى قره باغ، وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام فى المنطقة.
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