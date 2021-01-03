كوريا الجنوبية تسجل 657 إصابة جديدة و20 وفاة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المقر المركزى لتدابير الكوارث والسلامة فى كوريا، أن الإصابات الجديدة، تضمنت 641 حالة إصابة بعدوى محلية، و16 إصابة وافدة من الخارج، موضحا أن البلاد سجلت 20 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالى الوفيات إلى 962 حالة، بنسبة 1.52%.
وأشار إلى أن 929 حالة تماثلت للشفاء أمس السبت؛ ليصل إجمالى المتعافين إلى 44 ألفا و507 حالات.
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