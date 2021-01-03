مقتل 11 عاملا فى هجوم مسلح بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الباكستانية، إن الهجوم وقع ليلا، موضحة أن العمال اختطفوا أولا، ونقلوا إلى مكان ناء حيث قتلهم المسلحون.
وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات فى حالة حرجة، فيما نفذت الشرطة عمليات بحث وتفتيش وجمع للأدلة بالمنطقة.
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