نيويورك رابع ولاية أمريكية يفوق عدد حالات كورونا فيها المليون

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن ولاية نيويورك سجلت حتى أمس السبت مليونا و11665 إصابة بفيروس كورونا، منها 38273 حالة وفاة.

بذلك أصبحت نيويورك رابع ولاية تجاوز عدد الإصابات بالفيروس فيها المليون حالة، لتنضم إلى كاليفورنيا (مليونان و367970 حالة)، وتكساس (مليون و786941) وفلوريدا (مليون و354833).

واقتربت ولاية إلينوي من دخول هذه "النادي المليوني" الحزين مع تسجيلها أكثر من 975 ألف إصابة حتى أمس السبت.

تجاوزت إصابات كورونا في الولايات المتحدة الـ20 مليونا يوم الجمعة، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة من الفيروس أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.