جونسون مهدد بخسارة مقعده في البرلمان البريطاني

كشفت صحيفة بريطانية خلال استطلاع للرأي أجرته في المجتمع البريطاني أن رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون يواجه خطر فقدان مقعده في البرلمان القادم.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في استطلاعها الجديد أن "​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​ في طريقه لخسارة مقعده بالبرلمان وأن من المستبعد أن يفوز أي من الحزبين الرئيسيين بأغلبية مطلقة في ​الانتخابات العامة​ المقبلة التي تجري في عام 2024 على أقرب تقدير".

وشمل الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة ما يزيد على 22 ألفا، وأجرته شركة "فوكال داتا" المتخصصة في جمع البيانات البحثية على مدى أربعة أسابيع خلال كانون الأول/ ديسمبر.

وجاء في نتائج الاستطلاع أن ​حزب المحافظين​ الحاكم سيفقد 81 مقعدا، مما سيفضي إلى خسارته الأغلبية التي يملكها بفارق 80 مقعدا.

وأوضح الاستطلاع أنه بهذه النتيجة سيحصل المحافظون على 284 مقعدا بينما يرجح حصول ​حزب العمال​ المعارض على 282 مقعدا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قد يفقد مقعده في دائرة أكسبريدج بغرب لندن.

والاستطلاع هو أول تحليل مفصل لآراء البريطانيين في أسلوب تعامل جونسون مع محادثات خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ التي انتهت في الآونة الأخيرة، وكذلك تصديه لوباء ​فيروس كورونا​ بعد أن تراجع عن خطط السماح للعائلات بالتجمع في ​عيد الميلاد​ في أنحاء من جنوب إنجلترا لمكافحة انتشار الفيروس.