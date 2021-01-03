هجوم إرهابي يقتل 11 مدنيًا بباكستان

لقي 11 عاملا مصرعهم وأُصيب عدد آخر بجروح إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في مقاطعة بالوشيستان جنوب غربي باكستان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم.

وليس هذا الهجوم الأول في باكستان الذي ينفذه مجرمون وإرهابيون على قوات الأمن أو المدنيين، لكنه الأول خلال العام الجديد.

ورفعت باكستان الحظر المفروض على عقوبة الإعدام بعد تكرر هجمات الإرهابيين، وهجوم عام 2014 على مدرسة يديرها الجيش في مدينة "بيشاور"، أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا معظمهم من تلاميذ المدارس.

وتكررت الهجمات العنيفة على أطفال المداراس مرة أخرى في عام 2018، حيث لقي 12 مصرعهم ، ثمانية بنات وأربعة بنين، وذلك بعد تعرضهم لهجمات بقنابل.

وغالبًا ما تنفذ حركة طالبان الهجمات، حيث تعارض تعليم الفتيات، كمت نفذت حركة طالبان الباكستانية ومتشددون متحالفون معها، هجمات على مدارس البنات في مناطق بشمال غرب وشمال البلاد.

يأتي ذلك، فيما أعلنت باكستان إسقاط طائرة هندية اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال جيش الباكستان إن طائرة هندية "مسيرة" تستخدم في أعمال التجسس اخترقت خط المراقبة الحدودي على الجانب الباكستاني من كشمير بنحو 500 متر وأن القوات الباكستانية أسقطتها.