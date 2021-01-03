ارتفاع جديد.. ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 10315 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ تشي الفيروس إلى مليون و765666 حالة إصابة.

كما كشفت أحدث البيانات عن تسجيل 312 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، وبذلك وصل مجموع حالات الوفاة إلى 34272 وفاة.

وفي وقت سابق، حذرت المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، من أن "أزمة فيروس كورونا التاريخية في ألمانيا ستمتد إلى عام 2021، حتى مع الأمل الذي جلبته اللقاحات".

ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي قدمها المتشككون في الفيروس، ووصفتها بأنها ليست "كاذبة وخطيرة" فحسب، بل "ساخرة وقاسية" تجاه أولئك الذين عانوا خلال الوباء.

وأضافت "أن الشتاء مازال صعبا.. فالتحديات التي يطرحها الوباء لا تزال هائلة".

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنها ستتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد عندما يحين دورها في حملة التلقيح.

وتواجه البلاد إغلاقا جزئيا حتى 10 يناير المقبل، حيث أغلقت معظم المحال التجارية إلى جانب المدارس والمطاعم والمرافق الثقافية والترفيهية.