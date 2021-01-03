خلال اجتماع مغلق.. نتنياهو: أجريت زيارات لدول عربية مؤخرا

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه زار دولا عربية أخرى مؤخرا، معتبرة ذلك تلميحا إلى زيارته إلى السعودية في نوفمبر الماضي.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات أمس السبت، بأنه زار مؤخرًا عدة دول عربية.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء تصريح نتنياهو خلال اجتماع مغلق لسكرتارية حزب "الليكود" مساء أمس، خلال رده عن سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تنوي تطبيع العلاقات مع إقليم كردستان العراق.

وقال نتنياهو: "لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى، وكما أنني لم أستطع التحدث (مسبقا) عن الإمارات لا يمكنني التحدث الآن".

ولم يكشف نتنياهو عن الدول التي زارها، لكن تأتي تصريحاته بعد أسبوعين من قوله إن "العديد من الدول" ستوقع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل "في وقت أقرب بكثير مما يتوقعه الناس".

وفي وقت سابق، عبر نتنياهو عن أمله في زيارة الإمارات والبحرين بعد إبرامهما اتفاقي سلام مع إسرائيل عام 2020، حيث كان من المقرر أن يجري زيارة لهما، لكن تم تأجيلها لظروف كورونا.

ومنذ سبتمبر الماضي، أبرمت إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.