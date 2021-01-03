طقس السعودية اليوم.. غائم مع فرص لسقوط الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، بأن يسود طقس بارد اليوم الأحد، بعدد من المناطق والمرتفعات مع فرص لسقوط الأمطار.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز إنه يتوقع سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سُحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق هي حائل، الجوف، الحدود الشمالية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

أما حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.