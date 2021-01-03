إعلامي لبناني: لن نترك بلادنا لإيران وسنواصل حربنا لتحقيق الاستقلال

استنكر الإعلامي اللبناني طارق ابوزينب، تصريحات النظام الإيراني بشأن لبنان، مشيرا إلى أن إصرار النظام الإيراني على زج لبنان في حروب وصراعات يشكل اعتداءً على سيادة لبنان.

وأكد أبو زينب في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن اللبنانيين بكافة أطيافهم يرفضون أن يكونوا رهينة من أي مغامرة عسكرية نيابة عن ⁧‫إيران‬⁩ ويجعل من لبنان ساحة مواجهة وصندوق بريد لأي محور خارجي.

وأوضح الإعلامي اللبناني أن مصلحة لبنان العليا هي عدم الانخراط في سياسة المحاور، والواجبات الوطنية برفض الاعتداء على السيادة اللبنانية، مؤكدا أن مصلحة لبنان فوق كلّ الحسابات والمصالح الأخرى، لن نترك بلادنا لإيران وسنواصل حربنا لتحقيق الاستقلال.

وتعهد باستمرار اللبنانيين بمعركتهم السيادية لتحرير لبنان العربي من خاطفيه ولن يكون ولاية إيرانية على حد تعبيره.

وكان الحرس الثوري الإيراني‬⁩ في وقت سابق قد أعلن أن صواريخ لبنان وغزة كلها من دعمه وهي خطه الأمامي لمواجهة إسرائيل.