كوريا الجنوبية تسجل 657 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم /الأحد/، 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة السابقة، ليرتفع حصيلة الإصابات إلى 63 ألفا و244 حالة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا ، أن الإصابات الجديدة، تضمنت 641 حالة إصابة بعدوى محلية، و16 إصابة وافدة من الخارج، موضحا أن البلاد سجلت 20 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 962 حالة، بنسبة 1.52%.

وأشار إلى أن 929 حالة تماثلت للشفاء أمس /السبت/؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 44 ألفا و507 حالات.