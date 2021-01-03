وضع كارثي في لبنان بسبب إصابات كورونا.. ومسئول: أصبحنا مثل السيناريو الإيطالي

أكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني، عاصم عراجي، أن لجنة الصحة والعمل والشئون الاجتماعية نظرًا لزيادة الإصابات بوباء كورونا بأرقام غير مسبوقة تفيد بوضع كارثي في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المناطق.

ووفقًا لصحيفة "الأنباء" اللبنانية، أشار إلى أن نسبة الأشغال زادت 95% ولا تزال في تزايد مطرد، وبعد الاجتماع الافتراضي اقترحت اللجنة الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع حتى يتم تدارك الوضع بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات بما يفسح بالمجال في التقاط الأنفاس في القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات، سواء على صعيد الطاقم الطبي والتمريضي أو من خلال استقبال المصابين، وكذلك الأطباء الذين يواجهون الوباء.

وأضاف عراجي أن "لجنة الصحة برغم تأثير الإغلاق إلا أنها ترى أن ذلك يصبح مبررا أمام الحالة المرعبة للمصابين بالوباء في نسبة الأشغال المرتفعة في جميع المستشفيات".

وأكد أن استهتار الناس يزيد من حجم الإصابات، لافتا إلى أن المستشفيات الميدانية بدأت باستقبال الحالات المتوسطة.

وأشار إلى أن لبنان أصبح مثل السيناريو الإيطالي، موضحًا أن قرار الإغلاق سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد، لكن صحة الناس تتقدم على ما عداها ولن تتحول البلاد الى بلد منكوب صحيا من أجل الحفاظ على اقتصاد منهار.

وكانت لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا في لبنان أوصت أمس بعدد من الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا، والتي تمثلت في الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجول تام على أن يتمّ استثناء الصيدليات وأماكن الطعام.

كذلك من ضمن التوصيات التي سترفعها اللجنة أيضًا تقليص عدد الطائرات والوافدين في المطار، كما حدث مع إعادة فتحه بعد الإقفال الأول.

كما سيتم إعادة فرض الـ pcr على المطار لجميع الوافدين مع الحجر الالزامي بالإضافة إلى دعم المتضرّرين من الإقفال.