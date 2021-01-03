نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تعلن تسجيل 312 وفاة بكورونا خ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم الأحد، 10315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و312 وفاة خلال 24 ساعة.

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، تسجيل مليونا و765666 إصابة و34272 وفاة.

وكان عدد من الولايات الألمانية الأكثر تضررا بوباء كورونا الحكومة الفدرالية، طالبت بتمديد قيود الحجر العام للحد من انتشار الفيروس حتى 31 يناير.

وفرضت السلطات الألمانية منذ 16 ديسمبر أشد حجر صحي صرامة في تاريخ البلاد.