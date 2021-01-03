عثر عليهما تسرقان قبل عيد الميلاد.. فأقدم على تصرف "لا يصدق"

في الوقت الذي لا نسمع فيه، غالبا، إلا أخبار قيام عناصر من الشرطة الأميركية بضرب واعتقال أشخاص بوحشية قد تصل في بعض الأحيان حد القتل، يأتي خبر يضفي بعض الإنسانية على رجال الشرطة.

فبينما كان الشرطي مات ليما، من شرطة سومريست في ماساشوستيس، يلبي نداء حول قيام امرأتين بالسرقة من أحد المحال التجارية، لاحظ شيئا غريبا بعض الشيء في طبيعة المسروقات، والحادثة التي وقعت قبل 5 أيام من عيد الميلاد، الأمر الذي جعله يشفق عليهما.

فقد انتبه الشرطي إلى أن كل ما قامتا بسرقته هو "طعام"، بحسب ما ذكر موقع فوكس نيوز الإخباري الأميركي.

ولذلك، وبدلا من اعتقالهما، اشترى الشرطي لهما بطاقة هدية بقيمة 250 دولارا، وقدمها لهما من أجل عشاء عيد الميلاد.

وأوضح الشرطي ليما أنه تلقى نداء من محل "ستوب أند شوب" حيث قيل له إن امرأتين قبض عليهما وهما تحاولان الهرب قبل دفع قيمة المشتريات، حيث قامتا بوضع تلك المشتريات في أكياس قبل أن تحاولا الهرب، مشيرا إلى أنه كان برفقة المرأتين طفلان صغيران.

وقال الشرطي "لدي فتاتان صغيرتان، بعمر الطفلين مع المرأتين.. الأمر الذي جعلني أشفق عليهما".وزاد الطين بلة بالنسبة إليه أن المرأتين لا تعملان، وأن الطعام الذي سرقنه كان من أجل عشاء عيد الميلاد.

وقال إنه حاول أن يضع نفسه مكان تلك العائلة، وأظهر تعاطفه معها.

ووصف مدير مركز شرطة سومريست جورج ماكنيل، الشرطي ليما بأنه صاحب شخصية عظيمة ويتخذ قرارته السليمة بشكل رائع.