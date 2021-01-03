نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى في هجوم مسلح بالنيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية في النيجر، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 50 مدنيًا وإصابة 18 على الأقل في هجوم شنته جماعة مسلحة مجهولة شمال العاصمة نيامي في منطقة حدودية مع مالي.

ووفقًا لمصدر من وزارة الداخلية، هاجم المسلحون بلدة تشوما بانجو في منطقة تيلابيري، الواقعة على بعد 150 كيلومتراً تقريباً شمال نيامي، حيث قتلوا 50 شخصاً، كما هاجموا بلدة زارومداري المجاورة، ما أسفر عن سقوط غير محدد من الضحايا.

وقد جاء المهاجمون إلى هاتين المدينتين من الأراضي المالية حيث يفترض أن قواعدهم هناك.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وجاء هذا الهجوم، بالتزامن مع الإعلان اليوم عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي، وفاز بها وزير الخارجية الأسبق محمد بازوم، لكنه سيخوض الجولة الثانية في 21 فبراير (شباط) كونه لم يحصل على أكثر من 50% من الاصوات.

يذكر أن القتال، سيكون ضد تزايد نشاط الجماعتين الجهاديتين الناشطتين في المنطقة، تنظيم داعش و"جبهة دعم الإسلام والمسلمين" الحليفة لتنظيم القاعدة، من أهم التحديات التي سيواجهها الرئيس المقبل للنيجر.