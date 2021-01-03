نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر: مقتل 4 إرهابيين وجنديين من الجيش باشتباك في العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتلت قوات الجيش الجزائري، 4 إرهابيين خلال اشتباك في تيبازة غرب الجزائر العاصمة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بيانًا قالت فيه: "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط (...) تمكنت مفرزة للجيش من القضاء على أربعة إرهابيين (...) وأثناء هذه العملية استشهد في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق". وتشير السلطات في تعبير "الإرهاب" الى الاسلاميين المسلحين منذ بداية 1990.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قدم تعازيه الى عائلتي الجنديين اللذين "استشهدا وهما يجاهدان من أجل القضاء على فلول الإرهاب الهمجي".

وأعلنت قوات الجيش، ضبط مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من نوع "أر بي كي" وبندقيتين مضختين، بحسب البيان.