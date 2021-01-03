موعد إيداع الدفعة 38 من حساب المواطن وكيفية التسجيل في البرنامج

حساب المواطن هو أحد برامج المساعدات المالية داخل المملكة العربية السعودية, حيث تقدم الحكومة داخل المملكة الكثير من المساعدات المالية للمواطنين الذين يعانون من الفقر والدخل القليل, ومن ضمن أشكال المساعدات المالية للحكومة السعودية هو حساب المواطن, حيث يتم إيداع مبالغ مالية شهرياً في حساب المستفيدين والتي صدرت لهم أنهم أصحاب أهلية, وحتي تتعرف علي كيفية التسجيل في حساب المواطن, وموعد إيداع الدفعة 38 لشهر يناير 2021 قم بمتابعة مقالنا.

موعد إيداع الدفعة 38 من حساب المواطن لشهر يناير 2021

يقوم حساب المواطن بإيداع المبالغ للمستفيدين في حساباتهم البنكية في كل يوم 10 من الشهر الميلادي, إلا إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية يتم ترحيل اليوم إلي يوم قبله أو بعده, وفي شهر يناير صادف اليوم العاشر يوم الأحد وهو ليس بعطلة رسمية, لذا سوف يتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين في يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 38 لحساب المواطن

أعلن حساب المواطن عبر الموقع الرسمي له علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه قد تم الانتهاء من فرز نتائج الأهلية للدفعة 38, ويمكن للمواطنين أن يقوموا بالدخول علي الموقع الإلكتروني لحساب المواطن الاستعلام عن نتائج الأهلية.

الإجراءات المتخذة عند خصم أحد الهيئات التمويلية مبالغ من حساب المواطن

صرح حساب المواطن أنه يمكن لأي مواطن قامت أي جهة تمويلية بخصم مبالغ من المال الصادر من مساعدات حساب المواطن، أن يقوم بتقديم شكوى ضد هذه الجهة وذلك إلي البنك المركزي السعودي لاتخاذ إجراء ضدهم واسترجاع هذا المال.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على المساعدات المالية

أعلن حساب المواطن أن التسجيل في برنامج حساب المواطن متوقف الآن، وعند فتح التسجيل يتم القيام بهذه الخطوات:

يجب أن يتم تسجيل الدخول إلي حساب المواطن علي الموقع الإلكتروني الخاص بهم. إذ لم تكن مسجل من قبل في الموقع الإلكتروني لابد أن تقوم بإنشاء حساب جديد. يتم ملء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة والتي سوف تظهر لك بمجرد تسجيل عملية الدخول علي الموقع. قم برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من حساب المواطن. بعد الانتهاء والتأكد من سلامة المعلومات التي قمت بإدخالها قم بالضغط علي تسجيل طلب.

هناك رقم قد خصصه حساب المواطن للأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حتي إذا كان لديهم أي استفسارات أو شكاوى يمكنهم الاتصال عليه, وذلك علي الرقم التالي 19912, حيث يكون متوفر من الساعة ال8 صباحاً حتي الساعة ال10 مساءً.

كما يوجد حساب المواطن علي تويتر والذي يستقبل كافة الأسئلة والشكاوى وذلك من بداية يوم الأحد حتي يوم الخميس.

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أرقام ومواقع التواصل مع حساب المواطن