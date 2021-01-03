فتح التقديم في وظائف ديوان وزارة الداخلية 1442 للرجال رتبة عريف – جندي أول – جندي الشروط والتخصصات المطلوبة

التقديم في وظائف وزارة الداخلية 1442 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بديوان وزارة الداخلية السعودية للرجال على وظائف عريف – جندي أول – جندي، وذلك حسب المواعيد المُحددة وبعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التقديم في وظائف وزارة الداخلية 1442 للرجال، وسوف نتعرف معاً على التخصصات المطلوبة ورابط تقديم وظائف وزارة الداخلية للرجال رتبة عريف، جندي أول، جندي وبعض الملاحظات الهامة عند إجراء عملية التقديم.

التقديم في وظائف وزارة الداخلية 1442

جاء ضمن الإعلان عن فتح القبول والتسجيل بوظائف وزارة الداخلية السعودية للرجال بعض الشروط الواجب توافرها للراغبين بالتقديم على وظائف وزارة الداخلية 1442، والتي تتمثل في التالي: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم علية في جريمة مخلة بالشرف، كما يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين في وظيفة عسكرية أو تم إنهاء خدماته من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية، كما يُشترط تناسب الوزن مع الطول، أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، يجب أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول.

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف ديوان وزارة الداخلية

فيما أوضحت وكالة الشؤون العسكرية للقبول والتسجيل بديوان وزارة الداخلية السعودية التخصصات المطلوبة ممن يرغبون بالتقديم في وظائف ديوان وزارة الداخلية السعودية 1442، والتي تتمثل في التالي:

الوظيفة/ المؤهل التخصصات المطلوبة عريف: دبلوم سنتين فأكثر حاسب آلي – شبكات الحاسب الآلي – نظم معلومات – برمجيات – دعم فني – نظم معلومات إدارية – إدارة عامة – إدارة أعمال – إدارة مالية – إدارة موارد بشرية – تصميم جرافيكس – محاسبة – قانون – لغة عربية. جندي أول / شهادة الثانوية العامة وما يعادلها + دورة تدريبية سنة فأكثر حاسب آلي – شبكات – نظم المعلومات – تقنية المعلومات – تبريد وتكييف – محركات ومركبات. جندي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها

موعد التقديم في وظائف ديوان وزارة الداخلية 1442 للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بديوان وزارة الداخلية السعودية للرجال على وظائف عريف – جندي أول – جندي ابتداءً من يوم السبت الموافق 18-5-1442 الموافق بالتاريخ الميلادي 2-1-2021، وينتهي التقديم في وظائف وزارة الداخلية 1442 للرجال يوم الخميس الموافق 23-5-1442 وما يقابله بالتاريخ الميلادي يوم الخميس الموافق 7-1-2021.

رابط تقديم وزارة الداخلية 1442 للرجال

من خلال الدخول على بوابة أبشر للتوظيف، يمكنكم التقديم في وظائف ديوان وزارة الداخلية 1442 للرجال رتبة عريف – جندي أول – جندي، وذلك في الموعد المُحدد أدناه، مع استيفاء كافة الشروط اللازمة للتقدم للوظائف، هذا وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص نتائج قبول وزارة الداخلية 1442، وذلك بعد الانتهاء من فترة التقديم وفترة المراجعة والفرز لجميع الطلبات المقدمة.

والجدير بالذكر أنه يتم الإعلان بشكل مستمر عن الوظائف المتاحة بديوان وزارة الداخلية السعودية، وتفعيل رابط تقديم ديوان وزارة الداخلية 1442 وذلك وفقاً لما يتم توضيحه بخصوص الشروط والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التقديم، وبعد انتهاء فترة تقديم وظائف وزارة الداخلية السعودية يتم عمل اللازم بخصوص المراجعة والفرز الكامل لجميع الطلبات المُقدمة وإعلان موعد المقابلات الشخصية أو الكشف الطبي لإعلان نتائج القبول النهائية بوظائف ديوان وزارة الداخلية السعودية.