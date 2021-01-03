تفاصيل الاعتداء على الصيدلي المصري في السعودية وسر لوحات السيارة الكويتية

أصبحت قضية الاعتداء على الصيدلي المصري في السعودية هي حديث الساعة في الشارع المصري خلال الساعات الماضية، وهو ما جعل وزارة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان تعلق على هذا الأمر من أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام وكشف الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل حفظ حقوق المواطنين المصريين في الخارج والتأكيد على كون كرامة “المواطن المصري” فوق أي اعتبار مهما كانت.

تفاصيل الاعتداء على الصيدلي المصري في السعودية

أكدت وزارة القوى العاملة المصرية بأن تفاصيل واقعة الاعتداء على الصيدلي المصري تؤكد بأن هناك بعض الأمور والتفاصيل التي من الممكن أن تكشف خلال الساعات المقبلة من قبل جهات التحقيق في المملكة العربية السعودية، خاصة بعدما تأكد بأن المعتدين على الصيدلي المصري قد وصلوا إلى السعودية بسيارات تحمل أرقام كويتية.

وأصدرت القوى العاملة بيان رسمي قالت فيه بأن وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان يتابع عن قرب مع مكاتب التمثيل العاملي في القنصلية العامة المصرية بالرياض كافة تفاصيل هذه الواقعة والتي كان ضحيتها صيدلي مصري يدعى “أحمد محمد أبو غنيم”، والذي يقيم داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية ويعمل في إحدى الصيدليات داخل أحياء العاصمة الرياض.

جهود وزارة القوى العاملة لحفظ حقوق الصيدلي المصري

أكد المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، السيد “هيثم سعد الدين” بأن الوزارة قد تلقت بيانات جديدة من قبل الملحق العمالي في الرياض حول تفاصيل واقعة اعتداء بعض الأشخاص على الصيدلي المصري، حيث تقول تلك المعلومات بأن الصيدلي كان يعمل في الفترة المسائية وقد جاء أحد الأشخاص ليطلب دواء ولكنه كان غير موجود داخل الصيدلية، وثم طلب نفس الشخص الدواء عن طريق إظهار صورته عبر هاتفه المحمول ظنًا منه بأن الصيدلي لم يتأكد من اسم الدواء، ولكن الأخير كرر اعتذاره عن عدم وجود الدواء ليبدأ الهجوم اللفظي من قبل هذا الشخص ويحدث الاعتداء على الصيدلي المصري في السعودية.

وبعد ذلك عاد نفس الشخص ومعه خمس أشخاص آخرين مستقلين سيارات تحمل أرقام كويتية، وقاموا باستدراج الصيدلي خارج الصيدلية بعدما اقنعوا بأنهم يرغبون في الاعتذار له وتسوية الخلاف، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، حيث اعتدوا عليه بسلاح أبيض، وفروا هاربين.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أكدت بأنها تتابع تفاصيل القضية وتحقيقاتها، مشددة على كون حق الصيدلي المصري في السعودية محظوظ.