أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل قصف مدينة الحديدة وريفها

قوى العدوان تواصل قصف مدينة الحديدة وريفهاواصلت قوى العدوان خرق اتفاق الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب آخر بقصف ونيران حرس الحدود السعودي، وشن الطيران 9 غارات على محافظات الحديدة، الجوف وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 132 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 والجبلية والتحيتا و22 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 128 قذيفة و 89 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح والجبلية وشارع الـ 50 وكيلو16 والمنظر.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الصليف، وغارتين بالقرب من ميناء الحديدة، كما شن غارة على مزرعة مواطن في منطقة العرج بمديرية باجل.

وأشار إلى أن قوى العدوان استهدفت بأكثر من عشر قذائف مدفعية منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.

وأكد المصدر استشهاد مواطن بقصف مدفعي سعودي وإصابة آخر بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر بالمحافظة نفسها، واستهدف بغارتين منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.