البن اليمني يحافظ على صدارته العالمية
حصل البن اليمني على المركز الأول عالمياً للعام الثاني على التوالي في المسابقة الدولية التي تنظمها منظمة متذوقي البن العالمي في العاصمة اليابانية طوكيو.
وقدمت المنظمة اليمنية حراز موكا في المسابقة خلال الموسمين 2019 – 2020 أجود أنواع البن اليمني المزروع في مختلف المناطق اليمنية بهدف إعادة التعريف دولياً بالبن اليمني والمساعدة على الترويج للبن الذي اشتهرت به اليمن على مر العصور.
يأتي هذا بعد حملة واسعة نظمها مزارعون وأفراد لزراعة البن وإعادة إحياء مجد البن اليمني الذي يعتبر أهم كنز موجود على الأراضي اليمنية رغم تراجع إنتاجه خلال السنوات الماضية بسبب زحف شجرة القات على مساحات كبيرة من أراضيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : البن اليمني يحافظ على صدارته العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.