أخبار اليمن : البن اليمني يحافظ على صدارته العالمية

البن اليمني يحافظ على صدارته العالميةحصل البن اليمني على المركز الأول عالمياً للعام الثاني على التوالي في المسابقة الدولية التي تنظمها منظمة متذوقي البن العالمي في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقدمت المنظمة اليمنية حراز موكا في المسابقة خلال الموسمين 2019 – 2020 أجود أنواع البن اليمني المزروع في مختلف المناطق اليمنية بهدف إعادة التعريف دولياً بالبن اليمني والمساعدة على الترويج للبن الذي اشتهرت به اليمن على مر العصور.

يأتي هذا بعد حملة واسعة نظمها مزارعون وأفراد لزراعة البن وإعادة إحياء مجد البن اليمني الذي يعتبر أهم كنز موجود على الأراضي اليمنية رغم تراجع إنتاجه خلال السنوات الماضية بسبب زحف شجرة القات على مساحات كبيرة من أراضيه.