جونسون يراهن على تلقيح عشرات الملايين خلال 90 يوما

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأحد إن بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح جونسون، أن هذه الجرعات ستكون جاهزة للاستخدام غدا الاثنين، معربا عن أمله في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" "نأمل حقا أن يتم توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".
من جهة أخرى، أوضح جونسون أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك.
جاء ذلك ردا على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد.
وقال جونسون لـ"بي. بي. سي"، "ليس لدي شك في أن المدارس آمنة وأن التعليم أولوية".
وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام، لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك.
وكانت بريطانيا قد شددت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مؤخرا، بعد ارتفاع وصف بـ"المهول" في عدد الإصابات اليومية، بينما رصدت السلطات الصحية سلالة جديدة متحورة من الفيروس.
ونبه العلماء إلى انتقال هذه العدوى بشكل أسرع، لكنه لا وجود لأي مؤشر على كون السلالة الجديدة أشد فتكا بمن يصابون بـ"كوفيد 19".
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