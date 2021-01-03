ألمانيا تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 10 آلاف و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليون و765 ألفا و666 حالة.





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