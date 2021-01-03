فلسطين: إصابة 25 معتقلا فى سجن إسرائيلى بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال قدورة فارس رئيس نادى الأسير الفلسطينى: "ما يتوفر لدينا من معلومات حتى الآن، أن هناك 25 مصابا من بين الأسرى فى قسم 3 الذى يضم حوالى سبعين أسيرا".

وأضاف "يبلغ عدد الأسرى فى سجن النقب حوالى 1200 ونحن نتابع بقلق بالغ أوضاعهم الصحية فى ظل انتشار فيروس كورونا فى صفوفهم حيث يوجد بينهم عدد من المرضى وكبار السن".

وطالب فارس "الاحتلال الإسرائيلى بإعطاء اللقاح ضد كورونا للأسرى وخصوصا المرض منهم وكبار السن".

فيما قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة إن "جميع أسرانا فى السجون الإسرائيلية معرضون للإصابة بشكل كبير بالفيروس، ما يضع حياتهم فى خطر خصوصا الأسرى المرضى وهم 700 أسير".

وطالبت الكيلة فى بيان صحفى اليوم "المجتمع الدولى بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفورى عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكلٍ عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية".

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية يصل إلى حوالى 4400.