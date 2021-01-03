رئيس وزراء بريطانيا: مقبلون على فترة صعبة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بلاده مقبلة على فترة صعبة بسبب الوباء.





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