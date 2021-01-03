الاستخبارات العراقية تطلق عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وتأتى تلك العملية فى أعقاب انتشار السلاح فى أيدى الميليشيات التى تستهدف بين الحين والآخر المنطقة الخضراء، وتتسبب فى إحراج السلطة المركزية. يشار إلى أنه فى وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى مع قيادات أمنية فى أعمال المؤتمر السنوى لقيادة العمليات المشتركة، داعيا إلى التضامن من أجل مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.

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