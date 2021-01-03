استطلاع رأى: تراجع شعبية الرئيس الكورى الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الاستطلاع الذى أجرته وكالة ريال متر بناء على طلب من قناة "واى تى إن" الإخبارية، بلغت نسبة تأييد أداء الرئيس مون 34.1% فى حين وصلت نسبة الآراء السلبية إلى 61.7%، لتتجاوز لأول مرة حاجز الـ60%.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة تأييد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسى بلغت 34.2% ، ونسبة تأييد الحزب الديمقراطى الحاكم 28.7%، لتصل الفجوة بينهما إلى 5.5 نقطة مئوية.
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