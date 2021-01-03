أضخم عملية سرقة ذخيرة من قاعدة عسكرية إسرائيلية

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن أضخم وأقسى عملية سرقة ذخيرة من قاعدة عسكرية إسرائيلية، ربما في تاريخ البلاد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أنه رغم تأمين القواعد العسكرية الإسرائيلية الضخم، لكن مهربين نجحوا في اقتحام قاعدة عسكرية وتسجيل واحدة من أكبر السرقات من القواعد العسكرية، وربما الأضخم في تاريخ إسرائيل ككل.

وأفادت الصحيفة بأن اللصوص تلقوا المساعدة من داخل القاعدة العسكرية الإسرائيلية، تمكنوا من سرقة 93 ألف رصاصة، الأسبوع الماضي، من موقع قاعدة "تساليم" العسكري، جنوبي البلاد، بعدما علم أو تعرف اللصوص ـ لم يحددوا بعد أو لم تعرف هويتهم ـ على مواعيد الحراسة بالقاعدة العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن اللصوص بعدما تعرفوا على مواعيد أو نوبات الحراسة على القاعدة العسكرية، نجحوا في الوصول إلى مخزن الذخيرة من خلال حصولهم على مساعدة بعض الجنود من داخل الموقع، فيما قدرت الصحيفة هذه الذخيرة بملايين الشواكل، والتي ستلحق ضررا ماديا كبيرا بالجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن واقعة السرقة تلك لم ولن تكون الأخيرة، فقد سبق وأن تمت سرقة قاعدة عسكرية في شمال البلاد، بالقرب من الحدود اللبنانية، وتم الإطاحة بعدد من الضباط، بعد إجراء تحقيق عسكري موسع، ثبت من خلاله وجود ثغرة أمنية في القاعدة، نجح اللصوص في اختراقها.