وزير خارجية بريطانيا: نحن على بعد خطوة واحدة من نهاية كورونا

قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، إن العالم أصبح على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى نهاية فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) تسبب في إصابة أكثر من 83 مليون شخص، وأكثر من 1.8 مليون حالة وفاة.

وكتب راب، على "تويتر" اليوم الأحد: "هيئة الرقابة على الأدوية في الهند وافقت على اعتماد لقاح "أسترا زينيكا" وسوف تنتج أكثر من مليار جرعة للدول النامية".

وتابع: "أصبحنا على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى نهاية وباء كورونا في كل مكان حول العالم".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، اليوم الأحد، أن هيئة الرقابة على الأدوية في الهند، اعتمدت الموافقة النهائية على الاستخدام الطارئ للقاحين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت الوكالة أن اللقاحين الذين حصلا على الترخيص الهندي، هما اللقاح الذي طورته أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد، والآخر من صنع شركة بهارات بيوتك المحلية.

وقال في.جي سوماني، المراقب العام للأدوية في الهند، إن فاعلية لقاح أسترا زينيكا وأكسفورد تبلغ 70.42 بالمئة، في حين أن لقاح كوفاكسين الذي تنتجه بهارات بيوتك "آمن ويحفز استجابة مناعية قوية".

ويقوم معهد سيروم الهندي بصناعة اللقاح الذي طورته أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد في بريطانيا، في حين تتعاون بهارات بيوتك مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الحكومة.

وقال سوماني، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي، إن اللقاحين حصلا على موافقة من أجل "الاستخدام المقتصر فقط على حالات الطوارئ".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 83 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.