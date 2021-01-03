ألمانيا تسجل 312 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ودعوات لتمديد الإغلاق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الأحد تسجيل 10315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و312 وفاة خلال 24 ساعة.
وسجلت ألمانيا إجمالا مليونا و765666 إصابة و34272 وفاة.
يأتي ذلك بينما طالب عدد من الولايات الألمانية الأكثر تضررا بوباء كورونا الحكومة الفدرالية، بتمديد قيود الحجر العام للحد من انتشار الفيروس حتى 31 يناير.
وكانت السلطات الألمانية فرضت منذ 16 ديسمبر أشد حجر صحي صرامة في تاريخ البلاد.
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