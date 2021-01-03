داغستان تتعرض لهزات أرضية لليوم الثاني على التوالي

قالت مديرية حالات الطوارئ في داغستان، إن الجمهورية تعرضت لهزة أرضية جديدة بقوة 4.2 درجة، ولم يتم تسجيل أية إصابات أو أضرار مادية نتيجة ذلك.
وأضافت المديرية في بيانها: "في الساعة 03:00 من يوم 3 يناير بتوقيت موسكو، وردت معلومات تفيد بأن هزات أرضية بقوة 4.2 درجة، وقعت في الساعة 01:07 بتوقيت موسكو في بحر قزوين، على بعد 10 كيلومترات من ساحل منطقة ديربنت بداغستان". وذكرت أن الهزات وقعت على عمق 30 كلم.
يوم أمس، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي- المتوسطي (EMS، إن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب داغستان في الليلة السابقة.
ووقع مركز الزلزال، على بعد 12 كيلومترا شمال غربي مدينة ديربنت. وذكر المركز أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أية معلومات، عن وقوق أضرار أو إصابات.
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