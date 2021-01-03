وزير الاتصالات اللبناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال حواط في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "أجريت فحص "PCR" مع مطلع السنة الحالية وجاءت النتيجة إيجابية، وبالتالي باشرت بإجراءات العزل الصحي حيث سأتابع مهامي الوزارية عن بعد".

وأضاف: "أعتذر من كل من خالطته خلال الفترة الماضية آملًا ألا أكون قد نقلت العدوى إلى أحد"، لافتًا: "أسأل الله الشفاء لجميع المرضى وأن تزول هذه الغيمة السوداء عن العالم".

ويواصل لبنان تسجيل الزيادة في الإصابات بوباء كورونا بأرقام غير مسبوقة تفيد بوضع كارثي في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المناطق.

وعلى إثر ذلك، أوصت لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا في لبنان، أمس السبت، بعدد من الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا، والتي تمثلت في الإغلاق من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجول تام على أن يتمّ استثناء الصيدليات وأماكن الطعام.

كذلك من ضمن التوصيات التي سترفعها اللجنة أيضًا تقليص عدد الطائرات والوافدين في المطار، كما حدث مع إعادة فتحه بعد الإقفال الأول.

كما سيتم إعادة فرض الـ pcr على المطار لجميع الوافدين مع الحجر الالزامي بالإضافة إلى دعم المتضرّرين من الإقفال.