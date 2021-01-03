بعد إجراء أكثر من 125 ألف فحص جديد.. الإمارات تسجل 1590 إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع، اليوم الأحد، تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد إجراء أكثر من 125 ألف فحص جديد.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 213,231 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 679 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,609 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 289,709 حالات.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية استئناف الدراسة في المدارس اعتبارا من اليوم الأحد إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الإماراتية أنه تقرر مبدئيا أن تكون الدراسة لجميع الطلبة "عن بعد" في الأسبوعين الأولين وتبعا للواقع الصحي والمستجدات سيتم اتخاذ اللازم بما يصب في مصلحة الطلبة وسيكون الدوام وفق الجداول المدرسية والتوزيع الزمني السابق للفصل الدراسي الأول.

وبينت الوزارة أنه بالنسبة لدوام الهيئتين الإدارية والفنية في المدرسة سيكون بنسبة 50 في المائة للكادر الإداري والفني بالتبادل وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.