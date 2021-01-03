ولاية فلوريدا الأمريكية تعلن شفاء أول حالة مصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأحد، عن شفاء أول حالة أصيبت بالسلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا، والتي كانت لشخص لم يسافر مؤخرا خارج الولاية ولم تظهر عليه أعراض.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال مسئولو الصحة إن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما من ولاية فلوريدا، خرج من العزل الصحي، أمس السبت، بعد أن كان أول شخص في الولاية تثبت إصابته بسلالة كورونا الجديدة والأكثر عدوى من كوفيد-19.

وتم اكتشاف وجود السلالة الجديدة في مقاطعة مارتن لأول مرة يوم الخميس من خلال أخذ عينات عشوائية من اختبارات كوفيد-19 من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إنه يعمل الآن مع وزارة الصحة في فلوريدا لفحص المزيد من الحالات في المنطقة وتحديد مدى انتشار السلالة الجديدة.

ولم يتضح متى كانت نتيجة اختبار الرجل إيجابية، لكن المسؤولة الصحية في مقاطعة مارتن كارول آن فيتاني، وصفت المريض يوم السبت بأنه "متعاون للغاية" في اتباع بروتوكولات "كوفيد-19".

وأضافت أن الشخص لم تظهر عليه أعراض ولم يسافر خارج الولاية مؤخرًا.