في ذكرى اغتيال سليماني.. أول رد من إسرائيل على اتهامات إيران بشأن خداع أمريكا

علقت إسرائيل، اليوم الأحد، على اتهامات إيران بأنها تسعى لخداع أمريكا لشن حرب، مؤكدة رفضها لهذه المزاعم ووصفتها بأنها "هراء".

وأعرب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، عن رفضه مزاعم وزير الخارجية الإيراني الأخيرة بأن إسرائيل تسعى لخداع الولايات المتحدة لشن حرب على إيران ووصفها بأنها "هراء".

وقال شتاينتس لإذاعة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "إسرائيل هي التي يجب أن تكون في حالة تأهب تحسبا لوقوع ضربات إيرانية محتملة"، في إشارة إلى الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف شتاينتس إن التصريحات الإيرانية تظهر أن طهران، بعد تصعيد العقوبات الأمريكية التي وصفت بأنها تكبح برنامجها النووي ومشاركتها في مناطق الصراع الإقليمية ، تتعرض لضغوط - ضغوط اقتصادية وضغوط فيما يتعلق بالأمن القومي.

وقال شتاينتس لراديو كان العام "نسمع هذا الهراء من ظريف بأن إسرائيل ستشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة - هذا في الحقيقة هراء كامل".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لكن من ناحية أخرى، إنها علامة تحذير على أن إيران تستهدف إسرائيل ، وتبحث عن أعذار للهجوم على إسرائيل ، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نضع أصابعنا على النبض وأن نكون في حالة تأهب.

و أرسل الجيش الأمريكي طائرتين قاذفتين نوويتين من طراز B-52 إلى الشرق الأوسط في رسالة ردع لإيران يوم الأربعاء ، لكن القاذفات غادرت المنطقة منذ ذلك الحين.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأحد تزامنا مع الذكرى الأولى لاغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني، قائد النخبة في الحرس الثوري الإسلامي فيلق القدس، وذلك في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق.

وتلقي واشنطن باللوم على الفصائل المدعومة من إيران في الهجمات الصاروخية المنتظمة على منشآت أمريكية في العراق ، بما في ذلك بالقرب من السفارة الأمريكية. ولم تعلن أي جماعات مدعومة من إيران مسؤوليتها.

وقد تعهدت الجمهورية الإسلامية مرارًا وتكرارًا بالانتقام من مقتل سليماني الذي أذن به الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس السبت على تويتر إن: "معلومات استخباراتية جديدة من العراق تشير إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لهجمات ضد الأمريكيين - مما يضع (الرئيس دونالد) ترامب المنتهية ولايته في مأزق بحجة حرب وهمية".