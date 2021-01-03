فيروس كورونا يصيب أشهر إعلامي أمريكي

لم يعد أحد في مأمنٍ من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، حيث أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية أن مقدّم البرامج الحوارية الشهير لاري كينج الذي عمل فيها لمدة 25 عامًا اصيب بالفيروس.

قالت سي إن إن الإخبارية، بأن كينج يعالَج في احد مستشفيات لوس أنجلوس.

وكشفت سي إن إن، عن مصدر قريب من أسرة لاري كينج، أن الإعلامي الأمريكي البالغ 87 عامًا أُدخِل مركز سيدرز سيناي الطبي.

ويعاني كينج أصلًا داء السكري من النوع الثاني اضافة الى مشكلات صحية أخرى، اذ أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

وأجرى كينج مقابلات مع جميع الرؤساء الأمريكيين منذ العام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.