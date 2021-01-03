خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 24 ألف إصابة بـ كورونا

سجلت روسيا، اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و504 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك تسجل روسيا 3 ملايين و236 ألفا و787 إصابة بالفيروس، و58 ألفا و506 حالات وفاة.

وفي سياق متصل، بعثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، برسالة طمأنينة إلى العالم أجمع، في الوقت الذي ينتابه قلقًا مع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال عام 2021 الجاري، شرط الالتزام بالنظامة والسلامة.

وأضافت: "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".

وأكدت أن "اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".