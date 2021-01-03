تحمل القيم الرفيعة للإنسانية.. رابطة الجامعات الإسلامية تبارك إقرار وثيقة مكة المكرمة

‎باركت رابطة الجامعات الإسلامية إقرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي "وثيقة مكة المكرمة" ونشرها في المؤسسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة بالعالم الإسلامي، سواء المؤسسات الدينية أو التعليمية أو الثقافية.

وأوضح بيان الرابطة، أن هذا القرار يؤكد الاستحقاق الكبير لهذه الوثيقة التاريخية التي أمضاها أكثر من ألفٍ ومائتي مفتٍ وعالم وأكثر من أربعة آلاف وخمسمائة مفكر إسلامي يمثلون كافة المذاهب والطوائف الإسلامية، في قبلتهم الجامعة بمكة المكرمة تحت مظلة رابطتهم العالمية "رابطة العالم الإسلامي"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

‎وتابع بيان رابطة الجامعات الإسلامية، بأن هذه الوثيقة تحمل في طياتها قيم الإسلام الرفيعة لصالح الإنسانية جمعاء، مرسخة قيم التسامح والتفاهم والتعاون بين الشعوب والدول مؤكدة على وجوب استيعاب سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع.

‎وشددت رابطة الجامعات الإسلامية في بيان أصدره معالي أمينها العام الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أن رابطة الجامعات الإسلامية التي تشمل تحت مظلتها أكثر من (200) جامعة حول العالم، تؤكد على أهمية المعاني المستنيرة والضافية الواردة في الوثيقة، المشمولة بقرار الاحتفاء الكبير لوزراء خارجية دول العالم الإسلامي خلال دورة مجلسهم الـ (47) المنعقدة في جمهورية النيجر، وتبارك رابطة الجامعات الإسلامية هذه الخطوة؛ ليعم التسامح والتفاهم والتعاون بين الشعوب والدول بمختلف دياناتهم وثقافاتهم، وتعزيز الأمن والتعايش السلمي.

‎ونوه الدكتور العبد بجهود رابطة العالم الإسلامي التي آلت على نفسها تقديم وسطية الإسلام واعتداله إلى العالم كله؛ ليعرف حقيقة الإسلام القائم على الأخوة الإنسانية والمودة والمحبة ونشر السلام العالمي القائم على العدل ومحاربة التطرف والإرهاب.

‎وأضاف: "لقد اكتمل عِقد الكمال لوثيقة مكة المكرمة بإعلان مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إقرار واعتماد وثيقة مكة المكرمة وثيقة مرجعية في المؤسسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة بالعالم الإسلامي، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية في بلدانهم كافة".