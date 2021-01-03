هزة أرضية بقوة 4.2 تضرب مدينة داغستان الروسية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة مدينة داغستان جنوب روسيا، دون تسجيل إصابات أو دمار.

وأفادت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم /الأحد/ - بأنه "في الساعة 03:00 بتوقيت موسكو وردت معلومات تفيد بوقوع هزة أرضية في الساعة 01:07 بتوقيت موسكو في بحر قزوين".

وذكر البيان، أن بؤرة الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات من ساحل منطقة ديربنت، ولم ترد أي معلومات، عن وقوق أضرار أو إصابات.