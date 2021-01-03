نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات كورونا تصل إلى 2.14 مليون حالة بإيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا وصل إلى 2.14 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو.

وأفادت الجامعة الأمريكية، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد - 19 في البلاد بلغ 74 ألفا و985 حالة.

وذكرت بيانات الجامعة، تعافي 1.49 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 48 أسبوعاً.