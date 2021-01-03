نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، بمقتل 5 أشخاص على الأقل، جراء انفجار اسطوانة غاز، مما أدى لنشوب حريق ضخم في مخبز بميدان "باراكي" في العاصمة كابول.

ووفقًا لفردوس فارامارز، أحد المتحدثين باسم مركز قيادة الشرطة الرئيسي في كابول، وقع الحادث الليلة الماضية في ميدان "باراكي"، مضيفًا أن الانفجار ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وقد شهدت أفغانستان، حوادث أخرى مثل نشوب حرائق وانفجارات اسطوانات غاز تهدد حياة الشعب.

وفي وقت سابق، قد انفجرت في منزل بمنطقة "غني خيل" بإقليم ننكارهار ليلة الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من الأسرة وإصابة اثنين آخرين.