نشطاء| الأمير النائم يحرك يده استجابة للطبيب بعد 15 عاماً من الغيبوبة

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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطعاً مصوراً لفيديو يُظهر استجابة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمير النائم” -والذي دخل في غيبوبة منذ ما يقارب 15 عاماً- لتوجيهات الطبيب المعالج لحالته.استجابة “الأمير النائم” لتوجيهات الطبيب المعالج
يظهر الأمير الوليد في مقطع الفيديو وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى وذلك استجابة لتوجيهات الطبيب الذي تفاعل مع استجابة الأمير لتوجيهاته، ولكن للأسف لا يمكننا التأكد من الوقت الفعلي لتسجيل مقطع الفيديو لأنه لا يظهر واضحاً في الفيديو.
كان الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرض خلال عام 2005 لحادث سير وكان ذلك أثناء فترة دراسته بالكلية العسكرية، ليدخل بعد هذا الحادث في غيبوبة وحتى الآن، ليُطلق عليه بسبب ذلك لقب “الأمير النائم”، كانت التشخيصات الطبية متباينة لحالة الأمير بسبب الحادث وتمت دعوة وفد طبي رفيع المستوى يتكون من ثلاثة أطباء أمريكيين وطبيب إسباني في محاولة لإيقاف النزيق من رأس الأمير بعد الحادث لكنه دخل في غيبوبة.استجابة سابقة للأمير النائم لتوجيهات الطبيب في أكتوبر الماضي
الجدير بالذكر أنه قد سبق للأميرة ريما بنت طلال أن نشرت مقطعاً مصوراً من الفيديو تظهر فيه استجابة سابقة للأمير النائم في شهر أكتوبر الماضي 2020، معلقةً على الفيديو قائلةً:
“يا رب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شيء، اللهم اشف حبيبي الوليد بن خالد وفرّح قلوبنا به”.
ونستعرض لكم في التالي مجموعة من الفيديوهات المتداولة لاستجابة الأمير -شفاه الله وعافاه- لتوجيهات الطبيب المعالج:
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