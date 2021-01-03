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المساعدة المقطوعة، والرابط الرسمي حق االاستعلام عن المساعده المقطوعه برقم السجل؛ يتطلع الكثيرون إلى معرفة الرابط الرسمي الخاص بالمساعدة المقطوعه، هذا بالإضافة إلى الموعد الذي تقوم هيئة الضمان الإجتماعي بتحديده، و توقع صرف المساعدة المقطوعة؛ وفي تقريرنا هذا سوف نعرض الرابط الرسمي الذي من خلاله يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.نبذة مختصرة عن ماهية المساعدة المقطوعة
قامت السلطات السعودية بالعمل على مساعدة المواطنين، ومؤازرتهم في تحمل الأعباء الحياتية وذلك من خلال إطلاق مبادرة المساعدة المقطوعة، ويندرج ضمن قائمة المستفيدين من المقطوعة ، أصحاب الدخول الشهرية الضئيلة، وكذلك من المتقاعدين، علمًا بأن الحد الأقصى لتلك المقطوعة هو ثلاثين ألف ريال سعودي، وذلك استنادًا إلى كافة الشروط والضوابط، التي من أهمها أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن ألفي ريال سعودي.الرابط الرسمي المنوط به الاستعلام عن المساعدة المقطوعه.
عقب توافق الشروط المعلنة من قبل وزارة الموارد والتنمية البشرية يتم صرف المساعدة المقطوعة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية ” وزارة العمل سابقًا”، وذلك من خلال الرابط هنا.
- عقب تسجيل الدخول قم بالنقر على طلب الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب.
- القيام بكتابة كافة المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة
- ثم يتم القيام باختيار رقم الطلب، عقب ذلك تتم كتابة رقم الطلب الخاص بالمستعلم عبر الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية يتم القيام بتقديم الطلب.
- أخيرًا سوف تظهر للمستعلم كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المساعدة المقطوعة.. خطوات كيفية الاستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي للموقع الحكومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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